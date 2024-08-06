В московском метро внезапно выключился свет

На станции московского метро "Дмитровская" внезапно выключился свет. А поезда "серой" ветки вечером шли с увеличенными интервалами.

© Российская Газета

"Я села в поезд на "Боровицкой", мы поехали и перед "Чеховской" поезд остановился, - рассказала одна из очевидцев Софья Кондова. - Через станцию произошла еще одна остановка минут на пять. Затем я вышла на "Дмитровской", где не горел свет. Пришлось подсвечивать дорогу фонариком".

Другие очевидцы подчеркнули, что во время сбоя в движении на станциях скопились люди. Свет на "Дмитровской" включился примерно через 10 минут после внезапного отключения.

"Интервалы движения были увеличены для проверки инфраструктуры, - сообщает пресс-служба департамента транспорта. - Сейчас движение введено в график. Станция "Дмитровская" работает штатно".