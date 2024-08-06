В Музее Победы известный футболист встретился с юными москвичами

В Музее Победы 5 августа воспитанники детского городского клуба «Лето Побед» познакомились с известным российским футболистом, чемпионом России и участником Чемпионата мира по футболу, полузащитником футбольного клуба «Химки» Денисом Глушаковым.

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Творческая встреча продлилась больше часа. За это время ребята успели задать спортсмену десятки вопросов и получить автографы.

«У вас очень интересные и любознательные дети в клубе. Меня спрашивали о жизни, о детстве и мечтах, как стать профессиональным футболистом, как попасть в футбольный клуб и многом другом. Я с удовольствием принял приглашение приехать к вам в гости и, если позовете, обязательно приеду на встречу с детьми еще раз. И в Музей Победы тоже надо приехать на экскурсию. Мне у вас очень понравилось», — поделился впечатлениями после встречи Денис Глушаков.

Каждую неделю в клубе «Лето Побед» проходят встречи с интересными людьми. Ребята встречаются с известными спортсменами, артистами, певцами, журналистами и узнать о секретах их профессионального мастерства.