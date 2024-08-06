Немного истории

© Москва меняется

Сапсерфинг (от английского SUP — Stand OF Paddle, «стоя на доске с веслом»), получивший широкое распространение лишь в начале XXI века, еще в 1778 году был подробно описан европейцами. В записях говорится о жителях Гавайских островов, выходивших в море на длинных широких маневренных досках, управляемых веслом. Начиная с 2005 года, когда сапсерфинг признали официальным видом спорта и в Калифорнии была создана федерация, эта дисциплина распространилась по всему миру. В России первые неофициальные соревнования прошли в 2011 году, а в 2017-м сборная нашей страны впервые выступила на чемпионате мира в Дании.

Официально существует два вида досок — жесткие, деревянные или из полимеров, и надувные. Последние удобно хранить и перевозить, они дешевле профессиональных — эти качества делают сапсерфинг все более популярным и доступным каждому.

Несмотря на то что есть несколько сап-дисциплин — гонки на скорость, преодоление порогов и прочее, в большинстве случаев это своего рода релакс-терапия: неспешное катание по спокойной воде с осмотром достопримечательностей и общением с единомышленниками. Благодаря растущей популярности в России есть много предложений такого отдыха. Новичкам предложат обучение, выдадут экипировку и проведут самыми красивыми маршрутами.

Где покататься на сапборде в Москве

Практически на всех доступных маршрутах в Москве работают сап-точки. Здесь можно арендовать или купить доску, позаниматься с инструктором или заказать красивый тур по местности. Цены — в среднем от 1 500 до 3 000 рублей, в выходные будет немного дороже. Никаких особых сложностей катание не вызывает: 10-15 минут инструктажа — и вы стоите на доске. За это время вам расскажут, как двигаться, маневрировать и что делать, если упали в воду. Теперь можно и в путь!

Серебряный Бор

Пожалуй, одна из самых популярных и хорошо оборудованных точек для катания на сапбордах, отлично подойдет новичкам. Отсюда идет много маршрутов: «Живописный мост», «Чистый залив», «Бездонное озеро» и другие — есть из чего выбрать.

Несколько лет назад участники прогулок жаловались на качество воды: илистое дно, застоялые берега с обилием кувшинок и водорослей, выбраться из которых оказывалось непросто. В 2024-м ситуация улучшилась: дно и воду подчистили, а инструкторы стали внимательнее к участникам, не подпуская их к опасным участкам.

В целом Серебряный Бор — очень живописное место. По отзывам участников, не раз и не два они оказывались в воде, засмотревшись на пейзаж.

© Panda SUP

Борисовские пруды

Точнее сказать, один пруд — спокойный, вытянутый в длину, часть природного парка «Царицыно». Посередине его пересекает Каширское шоссе, вокруг обилие парков и многоэтажек. Маршрут один — от точки выхода прямо до моста, обогнуть остров в центре — и обратно.

Стоит отметить, что в ветреную погоду в одну или в другую сторону придется грести против ветра, что тяжело и стоя практически бесполезно: опытные саперы рекомендуют делать это сидя, но все же будьте готовы к утренней тяжести в мышцах.

© Wakesummer Park

Гребной канал, Крылатское

Спортивное сооружение, оборудованное всем необходимым для сапсерфинга. Недлинный — около четырех километров — маршрут и акватория без течения идеально подойдут новичкам.

Важный момент: перед поездкой обязательно изучите расписание. Здесь часто проходят соревнования и профессиональные тренировки, в эти периоды вход для желающих просто отдохнуть и покататься закрыт.

«Остров мечты»

Находится в 15 минутах ходьбы от метро «Технопарк». Возле парка аттракционов «Остров мечты» вас ожидает неспешная прогулка по Кожуховскому затону с посещением Бобрового острова.Локация отлично подходит для новичков и желающих просто отдохнуть и расслабиться.

Строгинская пойма

Особо охраняемая природная зона, часть Москворецкого парка. Здесь предлагают поучаствовать в любопытных сап-ивентах вроде встречи рассвета на доске среди широкого открытого водного пространства.

Тем не менее есть жалобы отдыхающих на скудную инфраструктуру, стихийные парковки, элементарное отсутствие туалетов и раздевалок на некоторых станциях. Перед поездкой уточните всю необходимую информацию по телефону или на сайте

Другие места

Более опытные райдеры подписаны на новости и соцсети разных сап-школ: там часто публикуют сообщения о необычных сплавах и новых маршрутах. Разумеется, новичку там не место: играя с водой, всегда лучше недооценить, чем переоценить свои силы.

Что взять с собой на сап-прогулку

Удобную сменную одежду. Во время водной прогулки вы неизбежно промочите одежду — нужно иметь при себе комплект для плавания. Женщины часто используют купальник и майку, чтобы не обгореть. Мужчины предпочитают шорты.

Крем от загара и головной убор. Шапочка или кепка защитят от солнца. Важный момент: она должна сидеть плотно, иначе рискуете оставить убор в пруду. Крем также важен: на воде загар пристает быстрее, не успеете оглянуться — сгорите.

Воду. Несмотря на то что выше мы назвали сапбординг релакс-отдыхом, тем не менее гребля — это физическая нагрузка, да еще под открытым солнцем. Важно поддерживать водный баланс в организме, не перегреваться. Впрочем, многие станции снабжают райдеров бутылочками в счет оплаченных услуг (стоит уточнить этот момент перед поездкой).