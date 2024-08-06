Матери, жены и сестры бойцов СВО присоединились к «Женскому движению ЕР» Москвы

В проекте московского «Женского движения Единой России» приняли участие более 11 тысяч родственниц российских бойцов СВО. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

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— Участие в проекте — это колоссальная работа наших участниц, которая не останавливается ни на сутки. Это не только гуманитарная миссия и волонтерство, но и социальные инициативы, с которыми выходят участницы движения. Многие предложения ложатся в основу законодательных изменений, — подчеркнула председатель общественного совета проекта в Москве, сенатор РФ Инна Святенко.

Сенатор добавила, что активистки движения помогают не только участникам СВО, но и их семьям, а также мирным жителям новых регионов. За время работы проекта было передано более 815 тонн гуманитарных грузов, уточнили на официальном сайте партии «Единая Россия».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал жен лучшими психологами для участников СВО. На встрече с главой государства председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации, где военным предложили отдыхать в санаториях вместе с женами для психологической поддержки.