МЧС предупредило о кратковременном дожде и грозе в Москве 6 августа

Кратковременных дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие несколько часов. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило главное управление МЧС России по региону.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты рекомендуют соблюдать скоростные ограничения на дороге и избегать опасных маневров. Кроме того, не стоит парковать машины вблизи деревьев.

— Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких, — следует из сообщения в Telegram-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 6 августа в столице будут дожди. В некоторых местах города возможен туман. В течение дня воздух прогреется до плюс 23–25 градусов в городе, в области будет колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов. Ветер будет северный с порывами в 3–8 метров в секунду.

Погода в Москве на текущей неделе будет находиться в пределах климатической нормы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин. По его словам, в начале и в конце недели погода в Московской области ожидается без осадков. А в середине будет облачная погода с прояснениями и небольшими кратковременными дождями.