Замену систем отопления в рамках капремонта завершат в Москве до 25 августа

Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов будут завершены в Москве до 25 августа. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра в правительстве города Петр Бирюков.

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"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления, - отметил Петр Бирюков. - Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершим до 25 августа, чтобы обеспечить полную готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду".

Заместитель мэра рассказал, что в этом году в рамках программы заменят внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах.

"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования, - пояснил Петр Бирюков. - Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период".

После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.

Бирюков подчеркнул, что при капремонте используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.