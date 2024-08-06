Раскрыта стоимость самого дорогого машиноместа в Москве

Российское агентство недвижимости обнаружило ценового рекордсмена в одном из строящихся жилых комплексов люкс-класса. Расположен он будет в так называемой «Золотой миле», самом элитном районе с самой дорогой недвижимостью, который расположен в историческом центре столицы. Так, стоимость одного машиноместа в еще не построенном ЖК обойдется будущим жильцам в 37,2 миллиона рублей.

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Эксперты агентства недвижимости Whitewill обратили внимание, что стоимость в 37,2 миллиона рублей рекордна для столицы. Это самое дорогое парковочное место, которое можно найти в Москве на сегодняшний день. При этом аналитики подчеркнули, что хоть недвижимость в центре действительно стоит дорого, машиноместа обычно продаются по средней цене от 10 миллионов.

Стоимость машиномест в Москве планомерно растет уже не первый месяц — еще в апреле текущего года средняя стоимость достигла 3,3 миллиона рублей. В первую очередь, по мнению аналитиков, на рост цены повлиял рост затрат на строительство: многие комплектующие для подземных паркингов закупают за границей по схеме параллельного импорта.

Помимо прочего, на рост цен повлияла еще и инвестиционная активность россиян — многие покупают машиноместо для того, чтобы в дальнейшем перепродать их дороже (в новостройках дорожают не только квартиры после сдачи объекта, но и машиноместа) или же сдавать в аренду и получать регулярный пассивный доход.