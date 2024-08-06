Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Жителей столицы и Подмосковья предупреждают о тумане в ночь на среду, 7 августа. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра.

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"Период предупреждения с 22:00 6 августа до 8:00 7 августа", – уточняется в публикации.



Также в столичном регионе действует предупреждение о грозе во вторник, 6 августа.

Жаркая погода вернется в Москву во второй половине августа, спрогнозировал ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако жара будет стоять всего 2–3 дня.

Москвичи могут рассчитывать на плавный переход от лета к осени, отметил, в свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.