На зеленую линию метро вышел 20-й поезд серии «Москва-2024»

20-й поезд серии «Москва-2024» приняли в электродепо «Сокол». Об этом во вторник, 6 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— У «Москвы-2024» почти на треть шире двери, удобные переходы между вагонами, поддерживается комфортный микроклимат за счет мощных кондиционеров с обеззараживанием воздуха, хорошая шумоизоляция и зарядки для гаджетов, — уточнил мэр.



Доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20 процентам. Параллельно идет работа по обновлению инфраструктуры метро, в том числе кабельных линий, тоннельной вентиляции, эскалаторов и путей. Деревянные шпалы заменили на бетонно-резиновые блоки уже на 106 станциях. Благодаря этому уровень шума значительно снижается, добавил мэр в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, полная замена старых вагонов планируется к 2026 году.

Сергей Собянин в понедельник, 5 августа, рассказал об уникальном щите-гиганте «Лилия», который сейчас используют для прокладки Рублево-Архангельской линии метро. Олег Филиппов, председатель Комитета по строительству МГО «Опоры России», оценил изобретение и другие уникальные технологии, которые используются для строительства столичной подземки.