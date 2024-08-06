Управление кадровых сервисов появилось в правительстве Москвы

Одна из ключевых задач нового Управления – продолжить формирование единой системы кадровых сервисов Правительства Москвы. Это позволит руководителям столичных органов власти и организаций и их командам получать комплексную экспертную поддержку в HR-сфере и иметь доступ к лучшим инструментам и инновационным разработкам для работы на благо города.

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— Управление кадровых сервисов Правительства Москвы формирует лучшую систему кадровой поддержки для тех, кто создает лучший город Земли. Мы используем рыночные инструменты и весь накопленный опыт в кадровой сфере, чтобы разрабатывать по-настоящему эффективные продукты и сервисы, которые помогают сотрудникам уверенно решать даже самые сложные задачи на благо москвичей, — рассказала директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов Правительства Москвы Ксения Тараненко.



Подразделение продолжит реализовывать ранее возложенные на Управление государственной службы и кадров функции: кадровое обеспечение Правительства Москвы и столичных органов исполнительной власти, организацию и проведение работы по награждению работников организаций и жителей города, формирование кадровой политики и законодательства о государственной гражданской службе, координацию государственных органов власти в вопросах поступления на гражданскую службу.

Реализация стратегии развития кадровых сервисов позволит сделать городскую систему управления еще более профессиональной, современной и динамичной. Это увеличит приток в команду Правительства Москвы талантливых, неравнодушных и вовлеченных специалистов. А ежедневное профессиональное и личностное развитие сотрудников поможет москвичам получать качественные услуги и развивать комфортную городскую среду.