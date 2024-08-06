В Москве можно получить бесплатный билет в бассейны под открытым небом

Проект «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики еженедельно проводит розыгрыш билетов на двоих в один из городских бассейнов. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Для того, чтобы получить бесплатные билеты, необходимо подписаться на страницы «Молодежи Москвы» в социальных сетях, а также нажать кнопку «Я пойду!» на странице розыгрыша во ВКонтакте. Раз в неделю проект случайным образом выбирает по три счастливчика на каждый день и дарит им билеты на двоих в один из городских бассейнов.

— Молодость — это время ярких впечатлений. Мы хотим, чтобы ребята создавали прекрасные моменты и открывали новые места любимой столицы. Например, они могут провести время с пользой в городских бассейнах, которые оборудованы всем необходимым. Уверены, что отдых здесь и в будние, и в выходные дни станет незабываемым, — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.



В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» с 4 по 10 августа гостей ждет насыщенная развлекательная программа, которую подготовили столичные некоммерческие организации (НКО). На площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» 11 августа, в День строителя, при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства столицы для юных гостей состоится концерт артистов-блогеров.