Онкологические стационары Москвы перешли на безбумажный формат работы

Все онкологические стационары Москвы перевели на новые сервисы ведения документации в цифровом формате. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, более семи тысяч сотрудников обучили в связи с этим по специально разработанной программе.

— С 2019 года власти города пошагово внедряли новый стандарт оказания помощи онкобольным людям. Он был основан на доступности и комплексном подходе в маршрутизации пациентов, — рассказала Ракова.



Особое внимание уделили обучению врачей и медперсонала, чтобы новые технологии не вызывали никаких сложностей. Программу повышения квалификации для этого прошли более семи тысяч сотрудников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ракова рассказала, что в столице планируют отрыть около 30 центров женского здоровья. Два таких учреждения начнут работать до конца текущего года.

До этого стало известно, что московский сервис для наблюдения состояния здоровья пациента, находящегося в реанимации, теперь доступен в 19 новых стационарах. В сообщениях родственников пациента уведомляют о динамике его показателей здоровья, таких как давление и пульс, температура, прибывание в сознании и другие.