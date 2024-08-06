Три трамвайные линии будет открыто в Москве в течение двух лет

На ул. Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова продолжается строительство трамвайных линий, а на ул. Трифоновская восстанавливают пути. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В мае специалисты Московского метрополитена начали укладывать новые трамвайные пути на ул. Трифоновская – проделали уже более 30% работ по восстановлению линии. Трамваи вернутся на этот участок спустя 30 лет, в 2025 году. В этом году планируем открыть новую линию на ул. Сергия Радонежского, а в следующем – на проспекте Академика Сахарова. Мы развиваем трамвайное движение для комфорта пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



Как уточняется, в будущем трамвайная линия на ул. Трифоновская соединит Рижский вокзал с центром города, а новый участок путей между станцией метро «Площадь Ильича» и Андроньевской площадью позволит открыть новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

«Кроме того, линия на проспекте Академика Сахарова свяжет площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром», – добавили в Дептрансе, отметив, что таким образом пассажиры получат новые беспересадочные маршруты, проходящие через центр города.



В ведомстве напомнили, что московский трамвай – это современный, экологичный и удобный вид транспорта, который доказывает свою эффективность в условиях развивающегося мегаполиса. Сегодня в столице действует 35 маршрутов, по которым по будням вне сезона отпусков совершается около 700 тыс. поездок. Количество пассажиров продолжает расти. Благодаря удобству пересадок, обособленным от автомобильной дороги путям и комфортной инфраструктуре трамвай постепенно интегрируется в рельсовый каркас города, дополняя действующие линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.