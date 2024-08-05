В "Москвариуме" родился краснокнижный дельфиненок

Детеныш черноморской афалины, занесенной в красную книгу России, появился на свет в центре океанографии и морской биологии "Москвариум". Об этом сообщила пресс-служба океанариума.

"При рождении маленький самец весил около 15 кг и был порядка одного метра длиной. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в центр два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума. Сейчас дельфиненок уже набрал 8-10 кг в весе и вырос на 10-15 сантиметров", - рассказали в пресс-службе.



Как уточнили ТАСС в "Москвариуме", дельфиненок находится в общем аквариуме со взрослыми особями, в понедельник здесь открылось специальное смотровое окно, через которое посетители могут увидеть малыша.

Отмечается, что роды дельфиненка прошли быстро и легко, малышу и маме удалось наладить вскармливание в первый день после рождения.

"Мать бережно и заботливо относится к своему детенышу, его активно оберегают и другие особи: опытные самки Нота и Дива, и даже "почетная няня" белуха Понка. Так, когда матери новорожденного требуется отдых, другие дельфины помогают ей заботиться о детеныше", - сообщили в океанариуме.



Команда ветврачей центра проводит круглосуточный мониторинг состояния новорожденного: специалисты следят за количеством и продолжительностью кормлений, подсчитывают частоту дыхания и проводят оценку двигательной активности. На период молочного вскармливания Пуле увеличили рацион. Медицинское обследование матери новорожденного, включая анализ крови, показало, что восстановление после родов проходит согласно нормам.

Период беременности у афалин длится около 12 месяцев, новорожденному дельфиненку мама помогает подняться на поверхность, чтобы он сделал первый вдох. Малышей кормят молоком до двух лет, но с 6 месяцев они начинают есть и рыбу. Детеныши находятся рядом с матерями в течение 4-5 лет. Развитие детеныша проходит согласно возрастным нормам: он уже научился плавать на глубине, на спине и замедляться в воде, а в последние несколько дней - высоко выпрыгивать из воды.

"Новорожденный дельфиненок - активный и любознательный <...>, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой <...>. В ближайшем будущем детеныша ждет первый контакт с тренерским составом, который будет включать небольшие тактильные сессии. Через несколько месяцев мы планируем первый прикорм рыбой", - приводятся в сообщении слова тренера морских млекопитающих Ильи Сипливого.



В "Москвариуме" рассказали, что черноморские афалины занесены в Красную книгу, на сегодняшний день их число в Черном море достигает 43 тыс. особей. Афалины являются самым крупным черноморским дельфином, максимальная длина составляет 3 м, масса до 350 кг. Ареал обитания включает Черное море, Керченский пролив с прилегающей частью юга Азовского моря, Мраморное море и проливы Босфор и Дарданеллы.