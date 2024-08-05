В Дарвиновском музее открывается выставка «Приключения слонов»

В Государственном Дарвиновском музее открывается выставка «Приключения слонов» в честь 30-летия переезда самых крупных музейных экспонатов в новое здание.

Еще при жизни слоны были знаменитостями. Африканский изначально принадлежал императору Николаю II и проживал в Царском Селе. Он умер в 1916 году, а спустя десятилетие его чучело установили в открывшемся Дарвиновском музее. Индийский слон (а точнее, слониха) по кличке Джиндау — достопримечательность Московского зоопарка периода 1924–1936 годов.

Чучела африканского и индийского слонов в зале «Многообразие жизни на Земле» всегда были популярны у посетителей Дарвиновского музея. Еще основатель музея Александр Федорович Котс (1880 – 1964) не раз отмечал это. А однажды — то ли в шутку, то ли нет — он даже рекомендовал экскурсоводам брать с собой живую мышь, чтобы отвлекать публику от центральных экспонатов.

Выставка будет работать с 6 августа до 29 сентября.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте музея.

Адрес: Государственный Дарвиновский музей, улица Вавилова, д. 57, галерея второго этажа.

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