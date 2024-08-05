Расписание поездов на МЦД-4 временно изменится в августе

Расписание поездов временно изменится на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в августе. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс службе столичного Департамента транспорта.

© Вечерняя Москва

— С 22:35 пятницы до 22:35 воскресенья с 9 по 11, с 16 по 18, с 23 по 25 августа изменится расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях D4 На Калужском направлении, — говорится в сообщении.



Некоторые поезда МЦД-4 будут отменены, у другой части изменят набор остановочных пунктов. В эти дни интервалы движения электричек увеличат с 30 минут до 1,5 часов. Движение поездов до Киевского вокзала останется прежним, однако некоторые электрички будут следовать укороченными маршрутами от и до станций «Солнечная» и «Переделкино». На центральном участке от остановок «Минская» и «Площадь трех вокзалов» некоторые поезда полностью отменят. Интервалы движения, в свою очередь, увеличат до 50 минут. Часть электричек будет следовать укороченными маршрутами от и до вышеуказанных станций.

В период «окон» специалисты будут ремонтировать инфраструктуру между остановками «Солнечная», «Очаково» и «Поклонная». Для этого будет закрыт первый путь на участке между станциями «Поклонная» и «Солнечная», поезда МЦД-4 будут следовать по пути в центр. Узнать измененное расписание пригородных и городских электричек можно будет в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.

— Планируйте поездки заранее, — передает Telegram-канал столичного ведомства.



Движение транспорта временно ограничат на участках 63-го километра МКАД с 5 до 27 августа.