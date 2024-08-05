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Синоптик Шувалов спрогнозировал комфортную и устойчивую погоду в Москве

Большую часть текущей рабочей недели погода в Москве и других городах в центре Европейской части России будет очень комфортной для августа, заявил «Мир 24» руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве
© Парламентская газета

По его словам, в Ярославле, Костроме, Твери ожидается +20…+25, в Липецке, Воронеже, Курске, Белгороде — +22…+27 градусов.

В среду и четверг высока вероятность дождей на западе, а в четверг — в восточной половине центральной области, продолжил метеоролог. В эти дни столбики термометров покажут +22…+23 градуса. Возможно кратковременное усиление ветра и грозы.

«Давление чуть ниже нормы, без значительных колебаний. То есть нас ждет очень комфортная и очень располагающая к прогулкам августовская погода», — подытожил Шувалов. 
Новости Москвы
Александр Шувалов