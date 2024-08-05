Более 60% опрошенных москвичей сообщили о готовности отказаться от личного авто

65% москвичей готовы или скорее готовы отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Причём женщины оказались более склонны к отказу от своей машины, чем мужчины: 42% против 35%. Согласно результатам, больше всего готовы отказаться от машины горожане в возрасте от 18 до 24 лет. С возрастом всё меньше людей готовы пересесть на общественный транспорт: среди респондентов старше 55 лет только 20% готовы отказаться от авто. Наибольшее влияние на то или иное решение оказывает наличие или отсутствие станции метро, МЦК или МЦД рядом с домом.