Москвичей призвали загорать

Погода в столице на этой неделе будет безопасной для загара. Об этом агентству «Москва» Роман Вильфанд.

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На протяжении всей предстоящей недели ожидается переменная облачность, при этом солнечные лучи все равно будут проглядывать сквозь облака. По словам синоптика, кожа начинает загорать как раз от коротковолновой радиации в определенном диапазоне. С ультрафиолетовым индексом около 3, который ожидается в Москве, можно безопасно находиться на солнце даже в полуденные часы, заверил Вильфанд.

Температура столичных водоемов остается около плюс 20 градусов. В ближайшее время она не будет существенно понижаться.

«Здесь трудно давать рекомендации, но в целом, кто захочет, может искупаться в такой воде, а для кого-то это уже прохладно. Повторюсь, что повышения температуры еще не исключены», — заключил Вильфанд.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал на неделе с 5 августа комфортные для этого месяца температурные значения в столице. Температура будет близка к отметкам в плюс 23-25 градусов днем и 13-15 в ночные часы.