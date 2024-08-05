Работающие в Москве курьеры могут пройти регистрацию в КИС «АРТ» и получить цифровой профиль
Курьеры, работающие в Москве, могут пройти регистрацию в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») и получить цифровой профиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Курьеры, работающие в Москве, могут пройти регистрацию в КИС «АРТ» и получить цифровой профиль. В системе КИС «АРТ» уже зарегистрировались все водители такси в Москве. Теперь мы регистрируем и курьеров, чтобы улучшить условия труда для работников и сделать услугу безопаснее для потребителей», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в будущем компании будут передавать заказы только курьерам, имеющим цифровой идентификатор.
«Сфера курьерской доставки в Москве активно развивается. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина вместе с ЦОДД и крупными компаниями доставки мы продолжаем повышать безопасность сервиса. Сегодня в городе работают более 100 тыс. курьеров, которые выполняют до 500 тыс. заказов в сутки. Регистрация в КИС «АРТ» сделает их работу прозрачной, а потребители будут уверены, что доставку осуществляют надежные сотрудники с проверенными документами», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.