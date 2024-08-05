Работающие в Москве курьеры могут пройти регистрацию в КИС «АРТ» и получить цифровой профиль

Курьеры, работающие в Москве, могут пройти регистрацию в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») и получить цифровой профиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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«Курьеры, работающие в Москве, могут пройти регистрацию в КИС «АРТ» и получить цифровой профиль. В системе КИС «АРТ» уже зарегистрировались все водители такси в Москве. Теперь мы регистрируем и курьеров, чтобы улучшить условия труда для работников и сделать услугу безопаснее для потребителей», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в будущем компании будут передавать заказы только курьерам, имеющим цифровой идентификатор.