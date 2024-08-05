4 августа в России отмечался День железнодорожника. В преддверии праздника мэр Москвы Сергей Собянин открыл московский городской вокзал «Митьково», а также в соцсетях сделал еще ряд важных публикаций.

На третьем Московском центральном диаметре появилась еще одна новая станция — московский городской вокзал «Митьково».

Транспортный узел

Сергей Собянин, открывая транспортный объект накануне Дня железнодорожника, отметил, что Митьково улучшит транспортное обслуживание свыше 100 тысяч жителей Сокольников и Красносельского района, которые смогут экономить в пути до 20 минут.

— Здесь создали фактически новый транспортный узел — можно пересесть на две станции метро и наземный транспорт. Сделали платформу с навесами, информационными табло, лавочками и стойками SOS, — рассказал глава города.



Кроме того, был возведен пассажирский вестибюль с выходом к Русаковской улице, а также создана безбарьерная среда для пассажиров.

Заместитель начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий добавил, что одним из нововведений, примененным при проектировании и строительстве вокзала, стал переход от «Митьково» до трамвайной остановки по принципу «сухие ноги». Помимо этого, саму остановку перенесли ближе к МЦД, сократив таким образом путь на 30–40 секунд.

Сергей Собянин сообщил, что в планах на этот год — завершение реконструкции московского городского вокзала «Щербинка» МЦД-2.

Масштабная реконструкция

Старейшее трамвайное депо Москвы имени Апакова отметило свое 115-летие. Мэр столицы в своем телеграм-канале поздравил его коллектив и отметил, что депо ни на день не останавливало работу, даже в тяжелые годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

— Ремонт тут проходил лишь однажды — в начале 1960-х. Поэтому сейчас в депо на улице Шаболовке проводим масштабную реконструкцию, — поделился глава города.



По его словам, запланированы расширение проезда, прокладка новых путей (больше 3 километров) и замена кабельных линий, а в будущем — установка современных станков для обточки колес трамвая.

— Заезд организуют по типу конвейера — процесс обслуживания станет до двух раз быстрее, сократится нагрузка на Шаболовку. Само депо готово уже на 75 процентов, — уточнил Сергей Собянин.



Значимая поддержка

Больше 160 тысяч услуг оказали участникам СВО и их родственникам в московском Едином центре поддержки. Как сообщил мэр Москвы, это учреждение с уникальной инфраструктурой и самыми передовыми сервисами.

— В центре также реализуется программа возвращения ветеранов к гражданской жизни после окончания службы. Для детей участников СВО организован летний досуговый центр, — написал он.



Забота о животных

С начала года Московский зоопарк спас около 100 животных, среди них — редкие и вымирающие виды.

— В столичный зоопарк некоторые обитатели попадают с травмами или в ослабленном состоянии, — поделился мэр Москвы, добавив, что недавно в зоопарке появился первый детеныш из крымской популяции леопардового полоза.



Сергей Собянин рассказал, что разработки московских ученых помогают повысить качество медпомощи. Они служат для настройки высокотехнологичного оборудования и обучения персонала. Фиксатор кисти позволит увеличить качество получаемых изображений МРТ, а первый в России фантом плода даст отработать технологию МРТ во время беременности.