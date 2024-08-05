В ночном забеге в Москве приняли участие 8 тыс. 888 бегунов

Ночной забег в Москве стал одним из самых необычных спортивных мероприятий города. 8888 участников пробежали дистанцию 10 километров по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин отметил насыщенность нынешнего бегового сезона: с апреля по июль прошло более 10 крупных стартов.

В этом году прошли этапы Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», 11-го забега «Зеленый марафон» и Московского полумарафона, в котором участвовали 20 тысяч человек. Забег проходил по живописным набережным Москвы, а самому возрастному участнику, Виктору Чернышу, было 82 года. В рамках полумарафона состоялись корпоративная и студенческая эстафеты, а также детский забег.

Сезон начался 7 апреля с пятикилометрового забега «Апрель», в котором участвовали 6107 человек, почти поровну мужчин и женщин (2903 и 3167 соответственно). Маршрут прошел вокруг олимпийского комплекса «Лужники». Также забег включал третий этап Студенческого кубка Бегового сообщества, в котором участвовали 30 команд столичных вузов.

Московский этап Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» собрал более 25 тысяч участников, включая известных личностей, таких как космонавты Константин Борисов и Сергей Корсаков, пробежавших дистанцию 4,2 километра.

Ночной забег — единственный массовый забег в Москве, проходящий после захода солнца. Участники наслаждаются видами на здание Президиума РАН, Национальный центр управления обороной РФ и Андреевский мост.

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