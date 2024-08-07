В Москве и Подмосковье ближе к вечеру пройдут дожди

В среду, 7 августа, погоду в столичном регионе сформирует циклон. Его фронтальный раздел к вечеру принесет в Москву и область короткие дожди с локальными грозами, а неравномерная облачность удержит температуру в рамках климатической нормы. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду дневная температура в столице будет держаться в диапазоне от +23 до +25 градусов, в Подмосковье будет на градус теплее. Ветер ожидается северный 2-7 м/с. Атмосферное давление останется неизменным и составит 743 мм ртутного столба, что ниже нормы.

8 августа в регионе возможны локальные кратковременные дожди и похолодает до +21…+23 градусов.