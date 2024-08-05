Названа причина частого появления радуги в Москве

Причиной частого появления радуг в Москве является увеличение проливных дождей и глобальное потепление. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев.

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— Мы сможем наблюдать чаще такое явление как радуга, потому что при потеплении климата ливней становится больше, — передало слова Елисеева агентство городских новостей «Москва».



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жителей столичного региона 5 августа вновь ожидают дожди. Погода будет облачной, в области возможны грозы.

Погода в Москве на текущей неделе будет находиться в пределах климатической нормы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин. По его словам, в начале и в конце недели погода в Московской области ожидается без осадков. А в середине будет облачная погода с прояснениями и небольшими кратковременными дождями.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. По его словам, месяц будет комфортным, жары ожидать не стоит.