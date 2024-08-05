В Москве с 5 августа расширяют зону платной парковки

Новые зоны платной парковки появились в столице с 5 августа. Произошло это на 88 участках улиц, преимущественно на северо-западе Москвы - в частности, в районах Ховрино, Коптево, Войковский, Хорошевский, Дмитровский, Щукино, Западное Дегунино, Сокол. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

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Полный список таких платных парковок и подробную информацию о тарифах можно увидеть на Едином транспортном портале.

В большинстве новых зон тариф на парковку составляет 40 рублей в час, штраф за неоплату - 5 тыс. руб. Чтобы получить льготу на парковку в районе проживания, нужно оформить годовое резидентное разрешение на портале mos.ru. Такая льгота позволяет ставить на парковке свой автомобиль бесплатно ежедневно с 20:00 до 8:00 или круглосуточно за 3 тыс. руб. Предоставляется такая услуга за 6 рабочих дней.