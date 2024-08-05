Cиноптик рассказал о погоде на неделе в Москве

Погода в Москве постепенно выправляется и выходит на привычные для климатической нормы лета значения, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, на этой неделе погода в столичном регионе будет теплой и достаточно комфортной, в районе 24–26 градусов тепла, однако есть вероятность дождей.

«В начале недели ожидается 24–26 градусов. То есть мы потихонечку возвращаемся в лето, не быстро, не гигантскими шагами. Мы возвращаемся в лето. И вся неделя будет теплой и достаточно комфортной», — отметил Шувалов.



Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что классическое бабье лето придет в Москву в сентябре. По его словам, переход к осени будет плавным и температура ожидается чуть выше нормы на большей части территории страны. Тишковец подчеркнул, что в августе будет небольшое положительное отклонение от температурной нормы, но вероятность аномальной жары минимальна.

Научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина ранее заявила, что в Москве и Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха в августе составит 27 градусов тепла. По ее словам, такая жара, какая была в июле, маловероятна.