Движение транспорта ограничат на участках МКАД с 5 до 27 августа

Движение транспорта временно ограничат на участках 63-го километра МКАД с 5 до 27 августа. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы.

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Ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ.

— С 5 до 27 августа на участках МКАД в районе 63-го километра будет недоступна для движения одна полоса, — говорится в Telegram-канале Дептранса.



В Дептрансе также предупредили о том, что расписание движения поездов изменится на МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях с 1 по 31 августа по будням с 19:00 до 06:30. На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, а некоторые поезда дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от и до Лобни и Бескудникова. Интервалы движения поездов также изменились: после 19:00 они составят до 20 минут, после 23:00 — до 1 часа, а до 06:30 — до 20 минут.

Кроме того, расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях МДЦ-4 изменится 27–28 июля и 3–4 августа.