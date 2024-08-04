На северном участке Люблинско-Дмитровской линии нет движения

Нет движения на северном участке Люблинско-Дмитровской от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом во воскресенье, 4 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской», — передает Telegram-канал ведомства.



В середине июля интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличили на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Примерно через 10 минут движение по БКЛ ввели в график.

В июне на участке Калужско-Рижской линии временно увеличили интервалы движения поездов для проверки состава. Вскоре движение поездов восстановили и ввели в график