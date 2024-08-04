Москвичам назвали дату возвращения хорошей погоды в столицу

В ближайшие дни погода в Москве и Московской области начнет выправляться. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов, передает NEWS.ru.

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По его словам, уже с 4 августа в столице не будет сильных осадков. На выходных ожидается 22-24 градуса тепла.

Погода выправляется (..), а с воскресенья уже, скорее всего, будет без существенных осадков. Преимущественно без осадков, — сказал Шувалов.



Как только ослабится дождь и покинет столицу, температура начнет подниматься. Август ожидается теплым и жарким, добавил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температура в августе в столичном регионе, вероятно, окажется около или несколько выше нормы.