В Москве родился птенец одного из самых больших журавлей

В московском зоопарке родился птенец японского журавля, который принадлежит одному из самых больших видов птиц данного семейства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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«Родители птенца — довольно возрастная пара. Самцу около 20 лет, самке — 30. Появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто», — отмечается в материале.



В ведомстве также напомнили, что японские журавли являются моногамными животными. Они создают постоянные, устойчивые пары и живут в них большую часть жизни. Как правило, самка откладывает два яйца, которые она высиживает вместе с самцом. Также сообщается, что сейчас трудно определить пол птенца, так как для этого необходим анализ, что является большим стрессом для новорожденного.

23 июля сотрудники зоопарка простились с жирафом по имени Самсон Гамлетович Ленинградов. Он прожил 30 лет, что является почтенным возрастом для зверя, так как в дикой природе они живут от 10 до 15 лет. При этом весь последний год Самсон Ленинградов вел активный образ жизни.