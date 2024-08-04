В ближайшие часы в столице ожидается кратковременный дождь, местами будет ливень и гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В некоторых районах выпадет до 14 миллиметров осадков. Непогода сохранится до 21:00.

Во время дождя горожанам рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

Водителям нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и легкосборными сооружениями.

Эксперт рассказал, как надо вести себя в грозу

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112.