Старейшему трамвайному депо Москвы исполнилось 115 лет

Столичному трамвайному депо имени Апакова на улице Шабаловка исполнилось 115 лет. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Это старейшее действующее трамвайное депо Москвы. Оно ни на день не останавливало работу, даже в тяжёлые годы гражданской войны и Великой Отечественной, — рассказал глава города.



В последний раз депо ремонтировали в 1960-х годах. В связи с этим, на данный момент проходит масштабная реконструкция его сооружений и инфраструктуры. Планируется расширить проезд, проложить более трех километров новых путей, а также заменить кабельные линии. Административный корпус, который является объектом культурного наследия, тоже ждёт тщательная реставрация.

Само депо на данный момент готово уже на 75 процентов. После открытия оно станет одним из самых современных в городе и будет обслуживать трамвайные маршруты в центре, на юге и юго-западе столицы, передает официальный Telegram-канал Сергея Собянина.

22 июля мэр Москвы осмотрел ход строительства новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского и рассказал, как город помогает производителям выходить на рынки дружественных стран. По его словам, движение трамваев на улице Сергия Радонежского в центре столицы будет восстановлено.