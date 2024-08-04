Собянин рассказал о беговом сезоне в Москве

В столице прошло одно из самых необычных спортивных мероприятий города — Ночной забег, где 8888 участников преодолели дистанцию в 10 километров. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Маршрут проходил по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным, — рассказал Собянин.



По его словам, нынешний беговой сезон отличается своей насыщенностью. Только за период с апреля по июль прошло более 10 крупных событий. Уже прошел этап Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» и этап 11-го забега «Зеленый марафон». Помимо этого, состоялся Московский полумарафон на дистанции 21,1 километра, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Летом в «Лужниках» пройдут интересные спортивные мероприятия. Все активности бесплатные, на некоторые из них нужна регистрация.

Москвичей также приглашают на фестиваль городских видов спорта. На нем пройдут разные мастер-классы, а гостям мероприятия предложат сыграть в настольный теннис, кикер и аэрохоккей, шашки, шахматы, нарды, бадминтон, скиппинг, городки и фрисби.