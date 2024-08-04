Более 30 домов у вокзалов Москвы капитально отремонтируют до конца 2024 года

Более 30 домов около вокзалов Москвы капитально планируют отремонтировать до конца 2024 года. Профильные специалисты восстановят фасады зданий, инженерные коммуникации, а также обновят кровлю.

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Дом 42 на Большой Грузинской улице был возведен в 1975 году по индивидуальному проекту. На данный момент ремонтники очищают и промывают его фасад, который в дальнейшем обработают специальным антигрибковым средством и, в случае необходимости заделают трещины. Кроме того, будут заменена входная группа — установят новые и современные двери подъезда. Старую кровлю на крыше здания снимут, сделают новую стяжку из песка и бетона, а позже уложат обновленное покрытие.

Дом 14 по улице Нижняя Масловка был построен в 1966 году по типовому проекту. Фасады здания покрыты мелкой керамической плиткой. Их обновят с помощью современной технологии, которая даст возможность восстановить не только внешний вид здания, но и улучшить его технические характеристики. В перспективе планируется нанести свежий штукатурно-окрасочный слой.

Еще один дом, который находится неподалеку от столичных вокзалов, уже был капитально отремонтирован. Здание 28/2 на Старой Басманной улице 1974 года постройки обновили в 2022-м году. Там восстановили фасад здания, установили новые экраны балконов, а также заменили покрытие на крыше дома, передает официальный сайт мэры Москвы.

В начале августа стартовал капитальный ремонт в доме № 30 по улице Плещеева. На объекте проходит комплекс мероприятий по приведению в надлежащий вид фасада и крыши.