«Москва 2030»: на Цветном бульваре открылась фотовыставка о новаторах столицы

Жители и гости города могут посетить фотовыставку «Технологическое будущее за новаторами Москвы» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Цветном бульваре. Об этом стало известно в воскресенье, 4 августа.

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На площадке представлены 30 фотографий одаренных изобретателей — призеров конкурса «Новатор Москвы». Они разрабатывают инновационные технологии в различных сферах, начиная от медицины и заканчивая промышленностью. Героями экспозиции стали студенты и бизнесмены. Изучив инсталляцию, посетители узнают о развитии, передовых технологиях и разработках, которые могут изменить город и жизнь людей в лучшую сторону. Посетить экспозицию можно до конца августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В спорткомплексе «Лужники» появилась тематическая детская площадка «Сам себе строитель». Ее развернули на парковке Южного спортивного ядра комплекс градостроительной политики и строительства столицы. Для детей организованы игровая зона и насыщенная развивающая программа. Родители смогут оставить их с опытными вожатыми, которые расскажут ребятам о градостроительной отрасли и помогут им погрузиться в увлекательный процесс возведения зданий.