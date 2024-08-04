В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля

В Московском зоопарке 24 июня появился на свет птенец одного из самых крупных и эффектных видов журавлей — японского. Детеныш вылупляется из яйца, покрытый пухом ярко-рыжего цвета, а позднее становится серым. Первые 10 дней жизни птенца кормят его родители. Они приносят ему зоопарковские корма: мелкие кусочки мяса, рыбы, яйца, творог, кормовых насекомых и грызунов. Сейчас журавленок повсюду следует за мамой и папой.

© Пресс-служба Московского зоопарка

«У журавлей нельзя определить пол по внешним признакам. Это делается только по анализу крови. Конечно, зоологи не хотят подвергать малыша стрессу и не берут журавленка на руки. К тому же самец рьяно охраняет свое семейство и при приближении к ним сотрудников начинает рычать и бросается в драку», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.



Родители птенца довольно возрастная пара. Самцу около 20 лет, самке 30. Появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто. Раньше эта пара жила в центре воспроизводства редких видов животных, а затем переехала на городскую территорию Московского зоопарка.

Для японских журавлей там созданы все условия. Эти птицы моногамны и образуют постоянные пары. Обычно самка откладывает два яйца. Их в течение месяца насиживают оба родителя по очереди.

Несмотря на свое название, основные места гнездования этих птиц находятся на территории нашей страны. Их ареал также приходится на Японию и Китай. Японские журавли включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Всего в мире 2,5 тысячи таких птиц. Сейчас ведутся работы по восстановлению их численности путем создания полудикой популяции. С 2002 года существует программа по выпуску в природу Дальнего Востока птиц, выращенных в условиях неволи.

В Московском зоопарке японские журавли содержатся с 1970-х годов. Пару с птенцом можно увидеть в экспозиции «Японский дворик» рядом с переходом на новую территорию.