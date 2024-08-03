Программа на выходные форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

В столице 1 августа начался форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», в выходные горожане смогут принять участие в катании на сапбордах, заезде на сайклах и интерактивных лекциях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В субботу, 3 августа, с 10:00 до 22:00 и в воскресенье, 4 августа, с 10:00 до 21:00 в павильоне «Экономика Москвы», расположенном на территории спорткомплекса «Лужники», состоится квест «Изучаю экономику». Посетители окажутся в освещенном тоннеле из экранов. С помощью инфографики, видеороликов и искусственного интеллекта они узнают о столичной экономике, о влиянии повседневных действий жителей (оплата проезда, онлайн-заказы и посещение музеев) на эту сферу, а также о месте Москвы в мировом экономическом рейтинге. На Тверской площади в субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, с 10:00 до 22:00 посетителей ждут на фестивале впечатлений «Московское чаепитие». С понедельника по четверг здесь проводятся мастер-классы и кинопоказ, а с пятницы по воскресенье – театрализованные представления, интерактивные лекции», – говорится в сообщении.



Отмечается, что в субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, на главной сцене молодежной точки «Телепорт» в Парке Горького с 11:00 до 12:00 можно будет принять участие в заезде на сайклах. На той же площадке в субботу, 3 августа, состоится дискотека будущего. Потанцевать можно будет с 20:00 до 22:30.

В инновационном центре «Сколково» 3 и 4 августа с 12:00 до 20:00 состоятся мастер-классы по катанию на горных лыжах. Занятия проходят на диджитал-тренажере под контролем опытных инструкторов. Посмотреть экспозицию, проплывая мимо нее на сапборде, можно будет в пространстве «Эволюция» в парке искусств «Музеон» в субботу, 3 августа, с 12:00 до 21:00 и в воскресенье, 4 августа, с 12:00 до 20:00. Для этого здесь создали небольшую реку, пролегающую через интерактивное пространство. Лучшие музыканты примут участие в концерте в честь открытия площадки в парке «Зарядье». Он пройдет в субботу, 3 августа, с 20:00 до 21:00. Кроме того, гости увидят уникальное световое шоу.