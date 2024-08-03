Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Температура в Москве в выходные дни составит 22-24 градуса, по области ожидается до 25. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье температура будет в диапазоне 22-24 градусов, по области - до 25 градусов. Ночные температуры составят 13-15 градусов", - рассказал метеоролог.



Он добавил, что такая температура на 2 градуса ниже климатической нормы. В субботу ожидается переменная облачность, в воскресенье погода будет облачной, возможны небольшие дожди. Температура воды в столице отмечается около 20 градусов.

Вильфанд добавил, что условий для сильных дождей в столичном регионе нет, воздух не насыщен влагой. В течение следующей недели сохранится однородный режим погоды, дневные температуры составят 20-25 градусов, ночные - 10-15.