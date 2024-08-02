МЧС предупредило москвичей о непогоде

МЧС России по Москве сообщило, что в столице ожидается кратковременный дождь, местами переходящий в ливень с грозой. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Ливень ожидается в ближайшее время и до 22:00 по мск. Кроме того, синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 15 м/с.

В ведомстве предупредили, что во время непогоды водителям следует снизить скорость движения, а также дистанцию до ближайших транспортных средств, воздержаться от резких маневров. Пешеходам же посоветовали обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: управляя автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобили вдали от деревьев; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставлять детей без присмотра; будьте внимательны и осторожны!», — сказано в сообщении МЧС.



В сообщении также указаны телефоны, на которые можно обратиться при необходимости: «101», «112», а также единый телефон доверия ГУ МЧС России по городу Москва «8 (495) 637-31-01».

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