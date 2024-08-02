В Подмосковье стартовал традиционный сырный фестиваль

Сыровары со всей страны съехались в деревню Дубровское подмосковной Истры на традиционный сырный фестиваль. Он проходит в Московский области уже в девятый раз и объединяет не только тех фермеров, кто специализируется на варке сыра, но и всех производителей качественных фермерских товаров.

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На открытие фестиваля приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Они обсудили с фермерами актуальные темы - в частности, вопросы реализации продукции, подготовки специализированных кадров, развития агротуризма, маркировки продуктов и налогообложения.

Особое внимание уделили теме перевода сельскохозяйственных земель в другие категории, такие как ИЖС и СНТ.

"Мы всегда говорим, что вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать - это важное условие развития отрасли. Поэтому, начиная с 2014 года, вводим от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель ежегодно и дальше планируем эту работу продолжать. На данный момент осталось ввести 185 тысяч гектаров. Если к нам обращается фермер, мы помогаем ему подобрать и оформить подходящий участок. За прошлый год нашим аграриям мы предоставили больше 8 тысяч гектаров земли", - отметил Андрей Воробьев.



Еще один актуальный сегодня вопрос для фермеров - единый сельскохозяйственный налог. Подмосковье в 2017 году инициировало поправки в федеральное законодательство, а в 2018-м первым ввело нулевую ставку по единому сельхозналогу. В прошлом году налоговой льготой воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. А за пять лет действия льготы производство молока, картофеля и яиц выросло в 1,5 раза, а масличных и зерновых культур - в три. Нулевая ставка в Подмосковье будет действовать еще в течение трёх лет - до 31 декабря 2026 года.

Губернатор добавил, что поддержке фермеров в регионе будут продолжать уделять особое внимание. "Очень важно, что мы с федеральным министерством сельского хозяйства имеем насыщенную повестку - и по разным мерам поддержки, и по законодательной деятельности", - уточнил Воробьев.

Сегодня каждый пятый килограмм сыра в стране производится в Московской области. А сырный фестиваль в Дубровском стал одним из самых значимых мероприятий в сфере событийного туризма.

"Знаю, что с самого первого года работы фестиваля очень многие люди хотят на него приехать, чтобы попробовать фермерскую продукцию. Сперва это был сыр, а теперь огромное количество всего другого, причем, из разных регионов. Жители Московской области, Москвы, приезжая сюда, могут почувствовать какая у нас многогранная страна, - отметила министр сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ. - Прошло 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго и российских контрсанкций. Помню, многие переживали, когда вводился запрет на поставки продукции из недружественных стран, боялись, что мы останемся без некоторых видов продукции, например, хамона или сыра пармезан. Но уже через некоторое время у нас начался подъем - сначала это были большие предприятия, а потом стало появляться много фермерских сыроварен, сейчас их уже больше тысячи в стране".



В 2015 году сырный фестиваль в Истре собрал всего 20 подмосковных фермеров. Сейчас уже - 280. Это участники из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и других областей.