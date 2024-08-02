Эублефары поселились в холле оранжереи «Аптекарского огорода»
Посетители ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» смогут увидеть эублефаров в холле оранжереи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил куратор коллекции суккулентов «Аптекарского огорода» Ярослав Морозов.
«У нас эублефары появились в составе экспозиции флорариумов. Может, будет она будет временной, может, постоянной, – в любом случае сейчас все желающие могут увидеть эублефаров в холле оранжерейного комплекса в террариумах», – сказал Морозов.
Он уточнил, что рептилии выведены в России.
«Это очень распространенные пресмыкающиеся рептилии, они часто содержатся, в том числе, среди начинающих любителей, потому что они довольно неприхотливые, просты в уходе, имеют декоративный вид, а также безопасны для человека», – пояснил Морозов.