С начала года Московский зоопарк спас около 100 животных

Столичный зоопарк спас около 100 животных с начала 2024 года. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в зоосад нередко попадают ослабленные животные с травмами или истощением. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь, выхаживая их месяцами. Так, среди спасенных животных: дальневосточный леопард Эльбрус, попавший под машину, и амурский тигр Тихон, вышедший к людям из-за отсутствия корма.

— В Центр реабилитации рукокрылых регулярно приносят летучих мышей. Только с прошлой осени их было спасено больше 600, — отметил глава города.



Кроме того, в Центре воспроизводства Московского зоопарка занимаются сохранением редких и вымирающих видов животных. Например, здесь разводят газелей-джейранов, леопардовых полозов, рыбных филинов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также в зоосаде Деда Мороза Московского зоопарка содержится подаренный президенту России Владимиру Путину детеныш северного оленя. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала о судьбе парнокопытного.