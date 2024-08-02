Москвичам пообещали дождливые выходные

В выходные, 3 и 4 августа, в Москве ожидаются дожди. Такую погоду пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Lenta.ru

По ее словам, в эти дни не будет такого большого количества облаков, как было на неделе в целом. Атмосферное давление останется ниже климатической нормы, но будет выше сегодняшнего показателя. Синоптик добавила, что в воскресенье в столице может выпасть от 3 до 10 мм осадков. Газета.Ru

Она добавила, что атмосферное давление в предстоящие дни остаётся ниже климатической нормы, но «все-таки будет выше, чем сегодня». RT на русском