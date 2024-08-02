Москвичам пообещали дождливые выходные

В выходные, 3 и 4 августа, в Москве ожидаются дожди. Такую погоду пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

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По словам метеоролога, в выходные будет больше прояснений, чем в будние дни. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 23-24 градусов Цельсия и вернется к климатической норме, отметила Позднякова.

Пройдут кратковременные дожди: в субботу они будут слабыми, а к воскресенью — усилятся. Ночью ожидается плюс 14-16 градусов, добавила синоптик.

Ранее россиянам рассказали, что купальный сезон в столичном регионе подходит к концу. Водоемы Центральной России уже остыли до нижнего предела комфортных температур для этого показателя. Самыми теплыми сейчас являются река Ока и Москва у Коломны — температура воды там составляет около 22 градусов тепла. В остальных водоемах поверхностный слой воды остыл до 16-20 градусов тепла.