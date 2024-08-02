Массовый технический сбой произошел в работе судов в Москве

Массовый технический сбой произошел в работе Комлексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Об этом стало известно в пятницу, 2 августа.

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На данный момент специалисты занимаются устранением неполадки и восстановлением работы сервиса.

— О восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».



Пользователи пожаловались на проблемы в работе YouTube в России. Жалобы начали поступать в ночь с 31 июля на 1 августа.

Глобальный сбой в работе аэропортов произошел 19 июля, по всему миру. Сообщения об этом поступали из Германии, Испании, Турции, Ирландии, Индии и Соединенных Штатов. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Эксперт в области ИТ, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер назвал «Вечерней Москве» причину глобального сбоя в аэропортах по всему миру. По его словам, это могло быть следствием того, что один существующий монополист-гигант поставляет во все страны одно и то же программное обеспечение.