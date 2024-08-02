Собянин открыл новый городской вокзал Митьково МЦД-3

Железнодорожный транспорт в Москве, который, как казалось еще несколько лет назад, исчерпал весь свой потенциал, переживает сегодня второе развитие. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового городского вокзала Митьково, вошедшего в состав МЦД-3.

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"Третий диаметр МЦД, открытый примерно год назад, стал самой востребованной и популярной линией наземного метро. Ежедневно им пользуются свыше 400 тысяч пассажиров. Сегодня МЦД-3 стал на одну станцию больше. Новый городской вокзал Митьково, созданный с учетом потребностей современных пассажиров, существенно улучшит транспортное обслуживание более 100 тысяч москвичей - жителей Сокольников и Красносельского района", - сказал Собянин.



Он поблагодарил главу РЖД Олега Белозерова, также приехавшего на открытие вокзала, и всех сотрудников Российских железных дорог, трудившихся на строительстве нового вокзального комплекса.

А возводить его было нелегко. Строительство осуществлялось в условиях плотной городской застройки и притом без остановки движения поездов. Вокзал построили на четырехкилометровом Митьковском ответвлении железной дороги, соединяющим Ленинградское и Казанское направления. Митьковская ветка создавалась фактически с нуля, в том числе и тоннель в ее составе протяженностью 400 метров. На работы подобной сложности столичные власти не решались долгие годы, но других способов сделать третий центральный диаметр комфортным не существовало. Он, напомним, соединяет московский район Зеленоград на северо-западе и подмосковный город Раменское на юго-востоке столичного региона. До этого сквозного железнодорожного сообщения на этом маршруте не существовало и пассажиры вынуждены были преодолевать тот путь, который сегодня можно за час с небольшим промахнуть на МЦД, с пересадками либо на метро, либо между Казанским и Ленинградским вокзалами.

С появлением нового вокзала Митьково у пассажиров МЦД-3 появилось множество новых вариантов быстрых поездок по городу. В частности, поездка до станции Останкино займет 10 минут, до Петровско-Разумовской - 13, до Выхино можно будет добраться за 22 минуты, а до Ховрино - за 25. В среднем экономия времени в пути до разных станций составит до 20 минут.

Площадь нового городского вокзала составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Здесь имеется оборудованная навесами и лавочками островная платформа, на которой можно будет укрыться и от солнца, и от осадков, пассажирский вестибюль с выходом к Русаковской улице, кассы, туалетные комнаты, стоки быстрого вызова экстренной помощи.

"В обустройстве вокзала применены все самые современные наработки - эскалаторы, лифты, переходы "сухие ноги", простая и понятная система навигации. Все приспособлено для маломобильных пассажиров", - отметил в свою очередь гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.



Остановки наземного общественного транспорта уже перенесены поближе к вокзалу, чтобы, выходя на улицу, людям не приходилось бродить в поисках нужного маршрута автобуса. И в 10 минутах пешком расположен парк "Сокольники". Так вот, новый вокзал обеспечил дополнительный выход к нему через улицу Шумкина, что значительно сократило путь к парку.

Ожидается, что новым вокзалом уже сейчас ежедневно будут пользоваться до 6,6 тысячи пассажиров. А к 2030 году с учетом перспективной жилой застройки пассажиропоток вырастет ровно в два раза.