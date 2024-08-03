Около 100 мастер-классов прошло на вернисаже на Никитском бульваре с начала лета

Художники Объединения «Выставочные залы Москвы» приобщают посетителей Вернисажа и Арт-Маркета на Никитском бульваре к культуре и творчеству. С начала июня в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» они выставляют на уличных стендах свои работы и проводят мастер-классы для всех желающих. Гости Вернисажа уже приняли участие в 100 мастер-классах.

Все желающие смогли раскрыть свой творческий талант, попробовать разные техники живописи, изучить современные тенденции в искусстве, выплеснуть эмоции на бумаге и создать собственные работы: картины, украшения, ароматы и арт-объекты. Также взрослых и юных посетителей ждали игры, конструкторы и другие развлечения.

Также на Никитском бульваре неоднократно проходили занятия по портретному рисунку, художники помогали посетителям постигать секреты рисования лиц в разных техниках: углем, пастелью и сангиной.

Большой популярностью пользовались пленэры, на которых художники учили гостей законам перспективы и помогали рисовать красивые пейзажи.

Художницы Светлана Демина и Юлия Назр приглашали всех желающих нарисовать кусочек «своего лета» на большом общем холсте. В итоге получился пэтчворк «Лето на всех».

А на мастер-классе по монотипии гости освоили уникальную технику переноса акварельных рисунков с печатной формы на бумагу. Каждый рисунок в этой технике стал единственным в своем роде авторским произведением.

Мастер-классы по созданию украшений проходили с неизменным аншлагом: гости мастерили из кожи броши виде птичек, а также создавали авангардные украшения, вдохновляясь картинами художников-авангардистов. Художница Алиша Алишек делилась секретами использования экомеха в декорировании аксессуаров и вместе с гостями украшала искусственным мехом летние головные уборы.

Для детей регулярно организует увлекательные мастер-классы художник Сергей Хохлов. Он создал конструктор из 100 фигур, которые соединяются “паз в паз”. Из них можно собрать что угодно: нет ограничивающих инструкций, только фантазия ребенка.

— Сейчас вокруг ребят океан информации, учите их абстрактному мышлению. Учите работать с образами, собирать, выстраивать свои миры на основе знаний. Не мешайте и помогайте конструировать, с ошибками, промахами, но — исследовать и не бояться. Большинство конструкторов предлагают собрать конкретную модель или животное. В каждой коробке — четкий план, заранее просчитанные и выданные детали, из которых получится только робот или только динозавр. Наш конструктор — без инструкции. Я протягиваю ребятам руку, показываю, как сесть в лодку фантазии, и отпускаю их в плавание, оставаясь чуть позади, чтобы направить и поддержать, а они показывают мне дорогу. Я даю основу, а дети отталкиваются от нее и создают свои миры, свои предметы, — рассказывает мастер.



И детям, и взрослым пришлись по душе состязания в гигантские крестики-нолики, а также медитативное занятие Анны Манылюк «Время собирать камни». Участники играли в необычные камни из дерева, изучали в руках их фактуру и формы, узнавали интересные факты о породах деревьев, строили башни и переносили их очертания на бумагу с помощью кисти и туши. Кроме того, на мастер-классе участники практиковались в каллиграфии и по образцу запечатлевали известные крылатые фразы на бумаге.

В субботу, 3 августа, в то же время посетителей Никитского бульвара ждет «Архитектурный коллаж». Участники будут вырезать фигуры по контуру из какого-либо материала: разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплять их к основе, создавая свой город. Ведущий будет удивительный живописец Екатерина Розанова.

В воскресенье, 4 августа, в 14:00 на вернисаже «Выставочные залы Москвы» проведут мастер-класс по изготовлению браслетов. Участникам расскажут о свойствах камней и их сочетаниях друг с другом. Каждый изготовит свой уникальный яркий аксессуар.

Наставником выступит известный автор Оксана Гилева.

Принять участие в мастер-классах могут все желающие в порядке живой очереди: предварительной записи не требуется. Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре работает в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00. Художники будут радовать своими работами и проводить мастер-классы под открытым небом до 8 сентября.