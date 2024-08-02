Финальный этап конкурса граффити пройдет на Тверском бульваре

Финальный этап номинации «Арт-бульвар» масштабного конкурса «Стены» состоится на Тверском бульваре. Главная тема — «Лето в Москве», сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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20 уличных художников распишут стороны пяти кубов, установленных на Тверском бульваре для творческого самовыражения участников. Им предстоит изобразить через визуальный ряд смысл и атмосферу проекта «Лето в Москве». Зрители смогут вживую наблюдать за происходящим, после чего им будет доступно голосование за лучшие граффити конкурса на платформе «Активный гражданин».

— Эксперты конкурса «Стены» высоко оценили эскизы конкурсантов и идеи по визуализации самого масштабного фестиваля, в рамках которого по всей столице проходят культурные, спортивные, развлекательные мероприятия, игры и концерты, — рассказали в пресс-службе правительства Москвы.



Готовые граффити будут украшать пространство бульвара до 8 сентября. После этого трех лидеров голосования поздравят с победой, торжественно вручат ценные призы и сертификаты в популярный граффити-маркет.

В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшие снимки для одного из самых эффектных фотоконкурсов столицы — «Планета Москва». Конкурс проводит Департамент градостроительной политики, входящий в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, уже 11-й год подряд. В этот раз 224 участника прислали 1746 работ.