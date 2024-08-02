С начала года в столице установили и модернизировали светофоры по 116 адресам

В этом году специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили и обновили светофоры по 116 адресам. Из них на 17 переходах и перекрестках появилось новое оборудование, а еще в 99 местах модернизировали уже существующее, например смонтировали дополнительные секции, кнопки активации зеленого сигнала для пешеходов, консольные опоры над дорогой и сигнальный кабель.

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«Светофоры появились в местах с интенсивным движением и там, где много пешеходов, в том числе детей. Привычные маршруты москвичей устали удобнее и безопаснее. Мы улучшаем дорожную инфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Новое оборудование устанавливают также в местах, где чаще всего фиксируются ДТП.

Так, в ЮЗАО на проспекте 60-летия Октября (у дома 18, корпуса 1) в этом году произошло три ДТП, в которых были ранены люди. Здесь обустроили безопасный пешеходный переход, так же как и в ЗелАО по адресу: Сосновая аллея, корпус 704. С начала 2024 года там случилось два ДТП с пострадавшими.

В ЗАО новые светофоры появились на перекрестке улиц Полосухина и Малой Филевской, где в этом году было уже два ДТП, в которых пострадали три человека. Сейчас участок стал безопаснее и для пешеходов, и для автомобилистов.

В ВАО новый светофор появился по адресу: Хабаровская улица, дом 2а. Здесь с начала года случилось три ДТП с участием пешеходов.

Особое внимание уделяется местам, где располагаются школы, детские сады и другие образовательные учреждения, а также остановки городского транспорта. Так, специалисты оборудовали безопасные пешеходные переходы в ЦАО по адресу: Олимпийский проспект, дом 28 и ЮВАО — у дома 37 на улице Марьинский Парк.