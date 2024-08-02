Власти Москвы намерены запретить жителю Южного Бутова пасти коз во дворе

Комитет ветеринарии направил иск в Зюзинский районный суд. Отмечается, что животные ходили «по улицам в отсутствие контроля со стороны владельца», что привело к загрязнению окружающей среды навозом. Это нарушает требования ветеринарного законодательства и может привести к возникновению и распространению заразных болезней, отметили в комитете. Чиновники получили от жителей района многочисленные жалобы, но Валерий Аникеев проигнорировал все уведомления и предостережения «Мосветобъединения» и Россельхознадзора. Об этом сообщает РИА Новости. В 2022 году стало известно, что пенсионер держит коз на своём участке в Южном Бутове и отпускает их погулять по району. Животные ходили по дворам и залезали на машины, чтобы поесть листья с деревьев. В принятый правительством список животных, которых содержать нельзя, козы не входят. Но правила санитарного содержания территорий в Москве в целом запрещают выгул мелкого рогатого скота вне специальных территорий.

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